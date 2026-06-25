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盤中速報 - 高通(QCOM-US)大漲10.46%，報218.07美元

鉅亨網新聞中心

高通(QCOM-US)截至台北時間25日21:30股價上漲20.66美元，報218.07美元，漲幅10.46%，成交量1,493,863（股），盤中最高價218.80美元、最低價218.07美元。

美股指數盤中表現

高通(QCOM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-7.31%
  • 近 1 月：-17.11%
  • 近 3 月：+53.42%
  • 近 6 月：+12.95%
  • 今年以來：+15.41%

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