〈焦點股〉鴻海漲逾半根停板 14個交易日完成填息
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (22) 日隨大盤續攻，漲逾半根停板，最高來到 259 元，站回季線並完成填息，而此次填息花費 14 個交易日，約與去年的 13 天相當。
鴻海去年稅後純益 1893.54 億元，年增 24%，每股純益 13.61 元，獲利創下歷年新高，股東會通過每股配息 7.2 元，也為歷史最佳，並於 7 月 2 日除息交易。
不過，鴻海因發行 110 年度海外第一次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，致影響致影響流通在外股數總額，導致每股配發現金股利調整為 7.17179227 元。
鴻海預計 7 月 31 日發放現金股利，總計將發出 1009.31 億元；以公開資訊觀測站資料，鴻海創辦人郭台銘截至 5 月持有近 173.97 萬張鴻海股票估算，可領到約 124.76 億元現金股利。
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