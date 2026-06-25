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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.68元上修至10.79元，其中最高估值12.23元，最低估值9.25元，預估目標價為194.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|12.23(12.23)
|15.43
|18.21
|最低值
|9.25(9.25)
|10.88
|13.81
|平均值
|10.86(10.82)
|13.47
|16.01
|中位數
|10.79(10.68)
|13.73
|16.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9,703,000
|11,554,350
|13,159,940
|最低值
|9,037,000
|10,349,000
|11,698,000
|平均值
|9,468,260
|10,929,470
|12,428,970
|中位數
|9,497,540
|10,991,000
|12,428,970
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|696,380
|955,244
|515,540
|1,405,382
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,822,899
|7,691,073
|7,121,824
|9,235,183
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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