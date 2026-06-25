鉅亨網編譯許家華 2026-06-25 11:31

美國人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 近日指控阿里巴巴 (9988-HK)(BABA-US) 旗下通義千問 (Qwen) 團隊，涉嫌發動大規模行動，透過近 2.5 萬個虛假帳號繞過平台限制，大量擷取 Claude 大型語言模型能力，以協助提升自家 AI 模型表現。消息曝光後，引發市場對 AI 智慧財產權保護及中美 AI 競爭升溫的憂慮，阿里巴巴港股 25 日盤中一度重挫 5%，跌至每股 94.55 港元，創 2025 年 2 月以來新低，美股 ADR 前一交易日也下跌約 3%。

根據《彭博》率先披露的一封信函內容，Anthropic 已向美國國會參議員及白宮官員提出正式陳情，指稱與阿里巴巴通義千問實驗室有關聯的操作人員，自 4 月 22 日至 6 月 5 日期間，利用近 25,000 個虛假帳號，對 Claude 模型發起大規模、自動化且高度協調的存取行動。

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Anthropic 指出，上述行動在約一個半月內累計產生超過 2,880 萬次互動 (requests)，規模遠超過一般正常使用情形，也是該公司迄今發現最大規模的模型「蒸餾」(distillation) 事件。

所謂「蒸餾」，是 AI 產業常見的模型訓練技術，透過讓較小型模型學習大型模型輸出的答案與推論結果，以提升自身能力，進而降低訓練成本與時間。該技術本身並非違法，許多 AI 公司皆廣泛使用，但若未經授權，大量利用競爭對手模型輸出內容進行訓練，便可能涉及違反服務條款、侵害智慧財產權或不當取得商業機密等法律爭議。

Anthropic 表示，此次行動的目的，並非一般使用 Claude 服務，而是試圖大量萃取 Claude 模型能力，藉此改善其他競爭性 AI 模型表現，因此認定該行動屬於有組織的模型蒸餾計畫。

根據信函內容，Anthropic 更直接指稱，與阿里巴巴及旗下通義千問團隊有關的操作人員，發動了目前已知全球規模最大的模型蒸餾行動。

截至目前為止，阿里巴巴尚未公開回應上述指控，也未對 Anthropic 提出的相關數據或內容發表說明。

此次事件正值美國持續加強限制中國取得先進 AI 技術之際。近年來，美國政府陸續針對高階 AI 晶片、先進半導體設備及大型 AI 模型出口祭出限制措施，並持續檢視中國企業是否透過其他方式取得美國 AI 技術。

Anthropic 在信中也呼籲，美國政府應加強保護本土 AI 企業的重要模型技術，並防範透過大量自動化存取、虛假帳號或其他方式，非法取得美國 AI 公司的模型能力。

市場分析認為，此次事件凸顯生成式 AI 產業競爭日趨激烈，各家 AI 公司除了競逐模型性能，也開始更加重視模型權重、推論能力及訓練成果等智慧財產權保護。隨著大型模型研發成本持續攀升，如何防堵未經授權的模型蒸餾，已成為 AI 產業新的競爭焦點。

另一方面，這起爭議也再次反映美中 AI 競爭持續升級。包括 OpenAI、Anthropic、Google DeepMind 等美國 AI 企業，近年均持續投入數十億美元發展大型語言模型；中國則由阿里巴巴、百度、騰訊及字節跳動等科技巨頭積極推動自主 AI 模型發展，雙方在模型能力、運算資源及技術保護上的競爭日益白熱化。