鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-25 11:30

Procure Space ETF(UFO-US) 自 2019 年成立以來便追蹤太空產業表現。今年 5 月、即 SpaceX IPO 前幾周，ProcureAM 執行長 Andrew Chanin 曾表示，看好 SpaceX 上市將提升大眾對太空產業的認識。

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Chanin 當時表示，「像 SpaceX 這樣的公司進入公開市場，而且本身就是一家純太空公司，能讓更多人知道，真正的太空企業確實存在。或許大家應該重新看待這個產業，而不是再把它視為只有億萬富翁才會投入、遙不可及的科幻興趣。」

其他專家當時也預測，SpaceX 上市將替太空產業帶來更多關注，並吸引更多資金投入。不過，也有分析人士警告，SpaceX 可能反而會吸走原本流向其他太空公司的投資資金。

SpaceX 此次 IPO 創下歷史紀錄，募得 857 億美元。公司這周也完成 250 億美元公司債定價，投資人認購需求熱烈。然而，近期 SpaceX 及其他太空股波動劇烈。

根據道瓊市場數據，UFO ETF 周三已連續第八個交易日下跌，創 2023 年 8 月 22 日以來最長連跌紀錄。截至目前 6 月累計跌幅約 28%，若月底前未能收復失土，將創下 2020 年 3 月 COVID-19 疫情爆發以來最差單月表現，當時該 ETF 單月下跌 28.8%。

太空顧問公司 Caelus Partners 總裁 Micah Walter-Range 表示，「所有太空 ETF 都正陷入『投資昏迷』——投資人在 SpaceX 上市前擔心錯失行情 (FOMO)，如今卻不得不面對持有一檔波動劇烈太空股的現實。」

他指出，「市場上大多數太空 ETF 近一個月跌幅甚至比 UFO 更深，因為它們的持股更集中於少數波動性更高的太空股。」

根據 FactSet，Global X Space Tech ETF(ROKT-US)6 月以來已下跌 32%，Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF(BLAST-US) 及 VanEck Space ETF(JEDI-US) 同期分別下跌 40% 與 35%。

截至目前，UFO ETF 前十大持股中，只有兩檔 6 月股價仍維持上漲，分別是最大持股、GPS 與穿戴式裝置製造商 Garmin(GRMN-US) 及 SpaceX。

SpaceX 火箭發射競爭對手 Rocket Lab(RKLB-US)6 月股價已下跌約 40%，Planet Labs(PL-US) 重挫約 50%，另一家 SpaceX 競爭對手 AST SpaceMobile(ASTS-US) 本月也下跌約 40%。

至於 SpaceX，自 6 月 12 日在那斯達克掛牌以來，股價走勢相當震盪。本周股價一度跌至每股 147.11 美元，跌破 150 美元的 IPO 價格，因市場對公司發行新一輪公司債計畫作出負面反應。該筆債券發行預計於本周五完成。