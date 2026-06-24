鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.8元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.76元上修至1.8元，其中最高估值2.65元，最低估值1.5元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.65(2.65)
|3.7
|4.79
|4.66
|最低值
|1.5(1.5)
|1.92
|2.41
|2.76
|平均值
|1.88(1.87)
|2.58
|3.09
|3.47
|中位數
|1.8(1.76)
|2.48
|3
|3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|58.65億
|75.46億
|97.77億
|114.34億
|最低值
|46.16億
|55.31億
|62.95億
|68.32億
|平均值
|50.18億
|62.14億
|72.50億
|86.13億
|中位數
|49.59億
|61.07億
|66.32億
|75.74億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|1.56
|2.12
|營業收入
|18.35億
|13.82億
|18.88億
|29.75億
|45.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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