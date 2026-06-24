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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至91.73元，預估目標價為6011元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對台光電(2383-TW)做出2026年EPS預估：中位數由90.97元上修至91.73元，其中最高估值102.26元，最低估值72元，預估目標價為6011元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值102.26(102.26)222.4360.5
最低值72(72)126241.19
平均值90.21(89.73)172.34265.64
中位數91.73(90.97)171.51252.58

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值187,744,000345,714,000456,851,010
最低值155,061,240243,108,120344,211,720
平均值171,316,570279,483,380395,532,530
中位數169,727,000271,989,920394,466,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS14,648,9079,578,4495,488,3095,072,874
營業收入
(單位：新台幣千元)		94,260,57864,376,72741,296,21738,672,549

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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