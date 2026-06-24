鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至91.73元，預估目標價為6011元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對台光電(2383-TW)做出2026年EPS預估：中位數由90.97元上修至91.73元，其中最高估值102.26元，最低估值72元，預估目標價為6011元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|102.26(102.26)
|222.4
|360.5
|最低值
|72(72)
|126
|241.19
|平均值
|90.21(89.73)
|172.34
|265.64
|中位數
|91.73(90.97)
|171.51
|252.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|187,744,000
|345,714,000
|456,851,010
|最低值
|155,061,240
|243,108,120
|344,211,720
|平均值
|171,316,570
|279,483,380
|395,532,530
|中位數
|169,727,000
|271,989,920
|394,466,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,648,907
|9,578,449
|5,488,309
|5,072,874
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|94,260,578
|64,376,727
|41,296,217
|38,672,549
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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