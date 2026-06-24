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鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至15.17元，預估目標價為1000元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.02元上修至15.17元，其中最高估值18.55元，最低估值10.5元，預估目標價為1000元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值18.55(18)41.3760.83
最低值10.5(10.5)21.2736.59
平均值15.11(14.95)30.3748.52
中位數15.17(15.02)29.2748.03

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值208,885,640320,188,230402,457,850
最低值161,559,000193,513,000259,701,000
平均值183,278,860255,222,150326,544,910
中位數183,221,730247,638,010310,680,990

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,673,1445,082,06311,980,05229,618,505
營業收入
(單位：新台幣千元)		131,240,882115,373,282104,036,151140,489,172

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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