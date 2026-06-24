鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調升至643元，幅度約3.71%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對景碩(3189-TW)提出目標價估值：中位數由620元上修至643元，調升幅度3.71%。其中最高估值1020元，最低估值335元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予景碩(3189-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀1位。

景碩(3189-TW)今(24日)收盤價為739元。近5日股價上漲13.24%，相關半導體業近5日上漲4.18%，集中市場加權指數上漲2.82%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數46043.6-2.24%
景碩739+1.65%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
景碩

86.36%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty