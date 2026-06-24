鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅3.85%，總成交額5.24億

鉅亨網新聞中心

台股今日油電燃氣業類股表現強勁，24日10:04相關指數上漲3.85%，總成交額5.24億元，大盤占比0.09%。

該產業上漲家數3、下跌家數3、平盤家數2。領漲個股台塑化(6505-TW)24日10:04股價上漲2.4元，報54.5元，漲幅4.61%。

油電燃氣近5日下跌0.19%，集中市場加權指數上漲2.82%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -0.19% +2.82%
近一月 +4.85% +11.43%
近三月 +0.51% +43.94%
近六月 +11.15% +66.37%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數46008.83-2.32%
台塑化54.4+4.41%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
台塑化

81.25%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty