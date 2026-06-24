盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅3.85%，總成交額5.24億
鉅亨網新聞中心
台股今日油電燃氣業類股表現強勁，24日10:04相關指數上漲3.85%，總成交額5.24億元，大盤占比0.09%。
該產業上漲家數3、下跌家數3、平盤家數2。領漲個股台塑化(6505-TW)24日10:04股價上漲2.4元，報54.5元，漲幅4.61%。
油電燃氣近5日下跌0.19%，集中市場加權指數上漲2.82%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.19%
|+2.82%
|近一月
|+4.85%
|+11.43%
|近三月
|+0.51%
|+43.94%
|近六月
|+11.15%
|+66.37%
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