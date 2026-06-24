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盤中速報 - 世界(5347)大漲7.24%，報200元

鉅亨網新聞中心

世界(5347-TW)24日13:30股價上漲13.5元，報200.0元，漲幅7.24%，成交67,059張。

世界(5347-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶訂單與其提供之產品設計說明，從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。

近5日股價上漲8.75%，櫃買市場加權指數上漲2.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3,600 張
  • 外資買賣超：-14,016 張
  • 投信買賣超：+15,617 張
  • 自營商買賣超：+1,999 張
  • 融資增減：+1,130 張
  • 融券增減：+92 張

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