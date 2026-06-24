土地銀行指出，本次聯貸案的資金用途主要用於償還金融機構借款，以及充實營運暨購料週轉金 。本案由土地銀行擔任聯貸統籌主辦銀行，並匯集華南銀行、臺銀、合作金庫、第一銀行、彰化銀行及農業金庫等金融同業共同參與，攜手為台灣優質企業注入成長動能，顯見各同業對光國長期務實經營給予高度認同與肯定 。

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光國股份有限公司總部位於台中市新社區，是世界最大的單板滑雪板代工廠之一，在全球單板滑雪板的市占率約高達 25％ 。同時，光國也是本土運動器材製造業中，首家引入機械化與模組化生產滑雪板及衝浪板的廠商，成功讓位處亞熱帶的台灣，在全球滑雪板供應鏈中具備舉足輕重的地位 。除了專業高山滑雪板與雪板綁具，其產線也已延伸至滑水板、風箏板、衝浪板及立式划槳板等高端極限運動板材，產品行銷全球超過 50 個國家，屢獲國際市場肯定 。