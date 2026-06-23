盤中速報 - 志聖(2467)大跌7.14%，報585元
鉅亨網新聞中心
志聖(2467-TW)23日11:22股價下跌45元，報585.0元，跌幅7.14%，成交1,389張。
志聖(2467-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。
近5日股價上漲9.38%，集中市場加權指數上漲5.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+545 張
- 外資買賣超：+357 張
- 投信買賣超：+130 張
- 自營商買賣超：+58 張
- 融資增減：+28 張
- 融券增減：+35 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 志聖(2467)次交易(18)日除息5.5元，參考價579.5元
- 下一代AI晶片必要關鍵技術！？受惠股名單大公開
- 雷科⊕、大立光⊕又漲停、『小立光』買起漲賺漲停⊕
- 盤後速報 - 志聖(2467)下週(6月18日)除息5.5元，預估參考價536.5元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇