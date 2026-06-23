鉅亨速報

盤中速報 - 志聖(2467)大跌7.14%，報585元

鉅亨網新聞中心

志聖(2467-TW)23日11:22股價下跌45元，報585.0元，跌幅7.14%，成交1,389張。

志聖(2467-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

近5日股價上漲9.38%，集中市場加權指數上漲5.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+545 張
  • 外資買賣超：+357 張
  • 投信買賣超：+130 張
  • 自營商買賣超：+58 張
  • 融資增減：+28 張
  • 融券增減：+35 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數47428.41-0.66%
志聖585-7.14%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty