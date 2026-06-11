盤後速報 - 志聖(2467)下週(6月18日)除息5.5元，預估參考價536.5元
鉅亨網新聞中心
志聖(2467-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。
以今日(6月11日)收盤價542.00元計算，預估參考價為536.5元，息值合計為5.5元，股息殖利率1.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
志聖(2467-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。近5日股價下跌12.2%，集中市場加權指數下跌6.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/18
|542.00
|5.5
|1.01%
|0.0
|2025/05/28
|157.5
|5.0
|3.17%
|0.0
|2024/05/30
|141.0
|3.0
|2.13%
|0.0
|2023/06/07
|52.6
|3.6
|6.84%
|0.0
|2022/07/07
|42.3
|3.0
|7.09%
|0.3
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