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盤後速報 - 志聖(2467)下週(6月18日)除息5.5元，預估參考價536.5元

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志聖(2467-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.5元。

以今日(6月11日)收盤價542.00元計算，預估參考價為536.5元，息值合計為5.5元，股息殖利率1.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

志聖(2467-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。近5日股價下跌12.2%，集中市場加權指數下跌6.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/18 542.00 5.5 1.01% 0.0
2025/05/28 157.5 5.0 3.17% 0.0
2024/05/30 141.0 3.0 2.13% 0.0
2023/06/07 52.6 3.6 6.84% 0.0
2022/07/07 42.3 3.0 7.09% 0.3

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