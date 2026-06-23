鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-23 10:10

《巴隆周刊》報導，曾名為 MicroStrategy 的 Strategy(MSTR-US) 在多年來首次賣出比特幣引發市場熱議後，如今又恢復買進比特幣。但對公司而言，那場爭議其實並非目前最大的問題。

Strategy 周一 (22 日) 揭露，公司在前一周買入了 520 枚比特幣，平均買入價格為每枚 67,068 美元，總金額約 3,490 萬美元。這筆交易使 Strategy 持有的比特幣總數達到 847,363 枚，平均持有成本約每枚 75,651 美元。

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Strategy 歷來僅賣出過兩次比特幣。第一次策略性出售發生在今年 5 月底，打破董事長 Michael Saylor 長期以來「永不賣出」的理念。另一次是在 2022 年，主要是基於稅務考量。

然而，目前市場焦點已轉向另一項挑戰，也就是 MicroStrategy 發行的優先股 Stretch(STRC)。

長期看好 Strategy 的 Benchmark 分析師 Mark Palmer 周一指出，上周市場持續關注 STRC 優先股價格大幅下跌，導致 Strategy 股價承受壓力。

這對 Strategy 而言是一個頭痛難題，因為 STRC 是公司目前為比特幣收購計畫籌措資金的主要工具。上周四的拋售潮使 STRC 跌至 82.53 美元，並將其實際殖利率推升至 14%。

在該殖利率水準下，市場實際上已將這項融資工具視為高風險的垃圾債券。儘管市場態度轉趨保守，MicroStrategy 在不到一年的時間內仍積極發行超過 100 億美元的優先股，不得不七度調高配息率，最終來到 11.5%。

MicroStrategy 各類優先股所需支付的股息負擔相當龐大。對一家傳統軟體業務營收相對有限的公司而言，這是個沉重壓力。如今，公司資產負債表上的核心資產幾乎已由其龐大的比特幣持倉所主導。

股東擔心 Strategy 未來可能必須透過增發股票來支付股息，進而稀釋現有股東持股比例。但 Palmer 認為，近期 STRC 的拋售引發了許多「危言聳聽」的評論，而這些看法「根本上被誤導」。

他指出，當 STRC 股價維持在或高於其目標價格 100 美元時，Strategy 能夠輕鬆透過發新股籌措資金，並持續買進更多比特幣。相反地，若 STRC 明顯跌破該水準，這套融資機制的效率便會下降，進而導致公司買進加密貨幣的速度放緩。

Palmer 表示，「認為 Strategy 的優先股融資引擎效率下降，與認為公司整體商業模式已經失敗，兩者存在重大差異。部分批評者卻把這兩件事混為一談。」

在上周買進比特幣的同時，Strategy 也出售了 2,714,839 股普通股，募得約 3.355 億美元資金。

公司今年 3 月曾宣布規模 210 億美元的普通股發行計畫，目前仍有高達 254 億美元的股票可供未來持續出售。