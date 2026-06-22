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盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大跌5.01%，報349.05美元

鉅亨網新聞中心

Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間22日22:20股價下跌18.41美元，報349.05美元，跌幅5.01%，成交量6,079,810（股），盤中最高價358.20美元、最低價349.05美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.6%
  • 近 1 月：-4.18%
  • 近 3 月：+22.98%
  • 近 6 月：+19.07%
  • 今年以來：+17.1%

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美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(C)

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費城半導體14495.261.07%
Alphabet公司(C)345.03-6.10%

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