盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大跌5.01%，報349.05美元
鉅亨網新聞中心
Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間22日22:20股價下跌18.41美元，報349.05美元，跌幅5.01%，成交量6,079,810（股），盤中最高價358.20美元、最低價349.05美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.6%
- 近 1 月：-4.18%
- 近 3 月：+22.98%
- 近 6 月：+19.07%
- 今年以來：+17.1%
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