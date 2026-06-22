鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估下修至-0.89元，預估目標價為238.50元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對SpaceX(SPCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.63元下修至-0.89元，其中最高估值-0.12元，最低估值-2.87元，預估目標價為238.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.12(-0.12)
|1.17
|1.74
|2.53
|最低值
|-2.87(-2.87)
|-1.55
|-0.52
|0.21
|平均值
|-1.11(-1.05)
|-0.04
|0.54
|1.6
|中位數
|-0.89(-0.63)
|0.05
|0.69
|1.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|407.41億
|848.61億
|1,453.12億
|2,016.99億
|最低值
|333.00億
|552.45億
|614.33億
|1,251.77億
|平均值
|363.85億
|711.44億
|1,080.93億
|1,648.88億
|中位數
|359.92億
|716.52億
|1,106.55億
|1,663.38億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.35
|--
|-0.38
|營業收入
|103.87億
|140.15億
|186.74億
詳細資訊請看美股內頁：
SpaceX(SPCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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