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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估下修至-0.89元，預估目標價為238.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對SpaceX(SPCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.63元下修至-0.89元，其中最高估值-0.12元，最低估值-2.87元，預估目標價為238.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.12(-0.12)1.171.742.53
最低值-2.87(-2.87)-1.55-0.520.21
平均值-1.11(-1.05)-0.040.541.6
中位數-0.89(-0.63)0.050.691.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值407.41億848.61億1,453.12億2,016.99億
最低值333.00億552.45億614.33億1,251.77億
平均值363.85億711.44億1,080.93億1,648.88億
中位數359.92億716.52億1,106.55億1,663.38億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-0.35---0.38
營業收入103.87億140.15億186.74億

詳細資訊請看美股內頁：
SpaceX(SPCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSPCX

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