滙豐Q3投資展望：AI浪潮引領全球 成長型科技股仍是主旋律

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-22 18:42

滙豐銀行今 (22) 日發布 2026 年第三季投資展望，報告指出，人工智慧 (AI)、能源與國家安全已成為推動全球經濟與企業盈利增長的三大核心引擎，其中，台灣因卡位全球 AI 半導體與電子產業鏈的核心，帶動出口強勁成長。滙豐對台灣維持先前所提出的全年 GDP 成長 7% 預測，若通膨與消費動能持續樂觀，未來仍有機會進一步調升。

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華。(鉅亨網記者陳于晴攝)

面對市場波動，滙豐私人銀行及財富管理環球首席投資總監 Willem Sels 表示，市場波動已成常態，但結構性成長趨勢並未改變。滙豐在第三季的四大優先投資策略中，首要便是「投資人工智慧引領的未來」。

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滙豐指出，隨著 AI 軟體行業在經歷過度拋售後，目前估值已極具吸引力，加上強勁的盈利驚喜、市場對 AI 商業化變現的疑慮大幅緩解，現階段 AI 產業鏈各個環節皆迎來不同的良好發展契機。資金將持續湧向半導體與關鍵零組件、AI 數據中心基礎建設、下游 AI 技術應用端。

滙豐強調，在目前的創新領域中，市場投資力道依然強勁，因此在資產配置上，明確維持「成長型」優於「價值型」企業的投資偏好。

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華強調，「台灣正處於全球人工智慧熱潮的中心」。他分析，受惠於全球對 AI 半導體及相關電子硬體的強勁需求，台灣上半年的出口表現極為亮眼，成為拉動台灣經濟成長的最大主力。

由於 AI 晶片與伺服器外銷暢旺，為台灣奠定強勁的經濟基本面，儘管美伊戰爭引發油價劇烈波動，但目前預估台灣全年通膨 (CPI) 仍低於 2%，明顯優於其他主要國家，基於上半年亮眼表現，滙豐維持先前對台灣全年 GDP 成長 7% 的預測。

何偉華指出，未來是否進一步上修經濟成長預測，將密切觀察通膨數據與消費動能，若台灣通膨穩定維持在 2% 以下、央行無升息壓力，加上民眾「買股賺到錢」的財富效應進一步刺激實體消費，屆時自然有機會調升全年 GDP。