盤後速報 - 迅德(6292)次交易(23)日除息1.8元，參考價66.2元
鉅亨網新聞中心
迅德(6292-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
首日參考價為66.2元，相較今日收盤價68.00元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.65%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/23
|68.00
|1.8
|2.65%
|0.0
|2025/07/01
|52.8
|4.0
|7.58%
|0.0
|2024/06/20
|80.9
|4.2
|5.19%
|0.0
|2023/07/12
|45.5
|3.0
|6.59%
|0.0
|2022/07/12
|46.5
|3.6
|7.74%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 迅德(6292)下週(6月23日)除息1.8元，預估參考價65.8元
- 盤中速報 - 迅德(6292)急拉8.48%報72.1元，成交415張
- 盤中速報 - 迅德(6292)大漲8.42%，報72.1元
- 盤中速報 - 迅德(6292)股價拉至漲停，漲停價66.5元，成交412張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇