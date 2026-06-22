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盤後速報 - 迅德(6292)次交易(23)日除息1.8元，參考價66.2元

鉅亨網新聞中心

迅德(6292-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

首日參考價為66.2元，相較今日收盤價68.00元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.65%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/23 68.00 1.8 2.65% 0.0
2025/07/01 52.8 4.0 7.58% 0.0
2024/06/20 80.9 4.2 5.19% 0.0
2023/07/12 45.5 3.0 6.59% 0.0
2022/07/12 46.5 3.6 7.74% 0.0


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