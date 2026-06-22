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盤後速報 - 正德(2641)次交易(23)日除息0.5元，參考價18.2元

鉅亨網新聞中心

正德(2641-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為18.2元，相較今日收盤價18.70元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.67%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/23 18.70 0.5 2.67% 0.0
2025/06/27 19.95 0.4906 2.46% 0.0
2024/06/25 21.7 0.4816 2.22% 0.0
2023/03/30 20.8 1.5 7.21% 0.0
2022/06/20 24.5 0.8 3.27% 0.0


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