盤後速報 - 正德(2641)次交易(23)日除息0.5元，參考價18.2元
鉅亨網新聞中心
正德(2641-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為18.2元，相較今日收盤價18.70元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.67%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/23
|18.70
|0.5
|2.67%
|0.0
|2025/06/27
|19.95
|0.4906
|2.46%
|0.0
|2024/06/25
|21.7
|0.4816
|2.22%
|0.0
|2023/03/30
|20.8
|1.5
|7.21%
|0.0
|2022/06/20
|24.5
|0.8
|3.27%
|0.0
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