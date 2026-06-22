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盤後速報 - 日友(8341)下週(6月29日)除息4元，預估參考價75.3元

鉅亨網新聞中心

日友(8341-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(6月22日)收盤價79.30元計算，預估參考價為75.3元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

日友(8341-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為醫療廢棄物焚化處理，有害事業廢棄物焚化、物化、固化及掩埋處理。一般事業廢棄物、垃圾、污泥及油泥焚化處理。小型焚化爐設計、規劃及建造、承攬興建焚化廠或掩埋場。近5日股價下跌1.97%，集中市場加權指數上漲5.2%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 79.30 4.0 5.04% 0.0
2025/06/25 76.3 3.8 4.98% 0.0
2024/06/28 99.1 3.8 3.83% 0.0
2023/06/14 156.5 7.5 4.79% 0.0
2022/06/16 211.0 8.0 3.79% 0.0

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