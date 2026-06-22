盤後速報 - 日友(8341)下週(6月29日)除息4元，預估參考價75.3元
鉅亨網新聞中心
日友(8341-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(6月22日)收盤價79.30元計算，預估參考價為75.3元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
日友(8341-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為醫療廢棄物焚化處理，有害事業廢棄物焚化、物化、固化及掩埋處理。一般事業廢棄物、垃圾、污泥及油泥焚化處理。小型焚化爐設計、規劃及建造、承攬興建焚化廠或掩埋場。近5日股價下跌1.97%，集中市場加權指數上漲5.2%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|79.30
|4.0
|5.04%
|0.0
|2025/06/25
|76.3
|3.8
|4.98%
|0.0
|2024/06/28
|99.1
|3.8
|3.83%
|0.0
|2023/06/14
|156.5
|7.5
|4.79%
|0.0
|2022/06/16
|211.0
|8.0
|3.79%
|0.0
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