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南茂(8150-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.23元。
以今日(6月22日)收盤價114.00元計算，預估參考價為112.77元，息值合計為1.23元，股息殖利率1.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
南茂(8150-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發生產製造銷售高集積度高精密度記憶體之封裝及測試服務。顯示器驅動IC封裝測試(含金凸塊)業務。混合訊號IC封裝測試業務。近5日股價上漲7.22%，集中市場加權指數上漲5.2%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|114.00
|1.23
|1.08%
|0.0
|2025/06/27
|27.9
|1.22996
|4.41%
|0.0
|2024/06/27
|45.0
|1.8
|4.0%
|0.0
|2023/06/29
|38.95
|2.3
|5.91%
|0.0
|2022/06/29
|44.8
|4.3
|9.6%
|0.0
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