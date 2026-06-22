昕力資加入Intel夥伴聯盟 強打企業級AI解決方案
鉅亨網記者王莞甯 台北
資訊軟體服務商昕力資訊 (7781-TW) 今 (22) 日宣布正式導入 Intel Xeon 6 處理器與 Intel Arc Pro B60 GPU，作為企業級 AI 解決方案的核心運算底層，也正式成為英特爾夥伴聯盟 Intel Partner Alliance 的一員。
昕力資訊董事長姚勝富表示，期透過與 Intel 的深度合作，強化在邊緣運算和生成式 AI 領域的技術能力，協助企業加速數位轉型，並提升關鍵任務應用的穩定性與效能表現。
昕力資訊自研的 SysTalk.VIKI 平台搭載 Intel 架構，在初步測試中展現出優異的推論效能與低延遲特性，可支撐高併發的企業應用場景，姚勝富說明，此次導入 Intel Xeon 6 與 Intel Arc Pro B60，可進一步整合自研的生成式 AI 平台、API 管理中台和 AI Gateway 能力，為企業打造兼有在地部署、資料自主和高效能運算的解決方案 ，實現百工百業安全的智慧化轉型。
而昕力資訊未來也將透過新加坡、越南與日本等據點，加速拓展亞太市場。
Intel 亞太及日本區副總裁暨總經理 Santhosh Viswanathan 指出， Intel 與各區域合作夥伴共同打造的企業級主權 AI，是為了讓各國政府與企業在加速推動 AI 的同時，無需在合規性、安全性或信任上做出妥協。
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