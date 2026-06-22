〈陸港盤後〉A股成交額衝歷史次高 滬指二連紅 恒指連三黑 失守24000點大關

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-06-22 16:35

中國 A 股三大指數今 (22) 日集體收高，上證指數連續第 2 個交易日收紅，港股則持續走跌，恒生指數連三日下跌且失守 24000 點大關。截至收盤，恒生指數收低 0.65% 至 23762.84 點，恒生科技指數收跌 1.19% 至 4549.11 點。

(圖:shutterstock)

滬指今日收漲 1.78% 至 4163.1 點，深證成指收高 2.13% 至 16372.5 點，創業板指收紅 2.52% 至 4359.39 點，滬深兩市成交額人民幣 3.74 兆元，為歷史第二高，較上一交易日放量 4271 億。

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盤面上，金融券商、保險族群領漲，中信建投、新華保險、廣發證券、越秀資本等個股漲停；有色金屬、化工族群掀漲停潮，焦作萬方、鋅業股份、中鎢高新與廈門鎢業等逾 10 檔個股漲停，半導體產業鏈持續走強、培育鑽石概念股活躍，力量鑽石、瑞豐高材、藍曉科技及川金諾等逾 30 檔股漲停；工業氣體概念、算力租賃概念、電氣設備亦走漲

下跌族群方面，機器人、商業航太、創新藥題材走弱，福光股份、翔宇醫療跌超 5%；半導體設備族群震蕩回落，波長光電、福光股份、強一股份紛紛下挫；酒店餐飲、旅遊等類股亦跌幅居前;

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2916 檔股票上漲，2464 檔下跌，平盤 144 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 235 檔股票漲幅在 9% 以上，24 檔股票跌幅在 9% 以上。

財信證券表示，近期全球市場流動性邊際趨緊、加上 AI 硬體方向交易擁擠，AI 科技方向的估值階段性承壓，是本輪市場調整的核心原因。上周在美伊談判取得進展、Fed 利率會議落地背景下，全球市場流動性邊際有所改善，帶動資本市場估值修復，全球資本市場普遍迎來反彈，AI 科技方向是本輪反彈的主力軍。目前，市場對美伊談判利多預期定價已經較為充分，短期科技股估值修復恐已在進行中，預計近期市場波動將會加大、進入震蕩整理走勢。下一階段，Fed 升息預期將對科技股估值形成一定制約，科技股出現大幅拔估值的概率較低，後續指數上漲仍待科技股業績驅動。當前 AI 產業高景氣趨勢仍在延續，海外科技巨頭年中財報在 7 月中至 8 月底陸續披露，屆時 AI 科技方向定價邏輯將重回基本面及業績驅動邏輯。風格方面，上周市場分化加劇，資金繼續抱團科技成長大票方向，科創、創業指數大幅領漲，但紅利及小微盤股方向大多下跌，市場演繹極致分化的結構性行情，將一定程度增加市場不穩定性，後續市場有風格再平衡的需求。

招商證券認為，擇時層面，市場情緒顯著回暖、價量重回上行趨勢，但基本面偏弱、估值仍處於中性狀態，維持震蕩觀點。風格層面，成長價值觀點重回均衡，原因同樣是成長較價值的短期價量重回上行趨勢，背後潛在原因有三：1）美伊協議達成預期在前期市場表現已充分反映，當前市場定價已對地緣擾動逐步脫敏; 2）Fed 主席華許上周偏鷹表達，導致美元及美債殖利率重新上行，考慮到當前以 AI 為核心的科技產業對利率並不敏感，傳統行業反而受升息預期影響再度被壓制; 3）5 月消費數據在假期加持下仍顯疲態，新舊動能分化未見明顯收斂，市場資金「高切低」邏輯並不牢固，故當前建議重回均衡配置以規避震蕩市場下快速輪動的市場風格。