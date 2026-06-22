美媒：為滿足AI模型出口管制規定 Anthropic可能採用蘋果Digital ID功能

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-22 13:00

《9to5Mac》週日 (21 日) 引述消息人士最新報導指出，Anthropic 正考慮接入蘋果 iPhone 錢包中的 Digital ID 功能，用於 Claude AI 的使用者國籍與身分核驗，以滿足美國政府 AI 模型出口管制的合規要求。若此舉成真，將是蘋果數位身分體系首個大規模第三方線上應用場景，但雙方均未公開證實。

(圖:shutterstock)

在美國出口管制政策下，Anthropic 旗下 Fable 5 與 Mythos 5 兩款大模型已全面暫停對外籍使用者開放。理論上，若平台能建立有效的美國公民身分辨識機制，僅開放境內用戶存取，相關模型便有機會恢復上線。

‌



報導指出，Anthropic 現已透過第三方平台 Persona 對可疑詐欺帳號進行身分查核，尚未全面強制實名。該 AI 新創公司亦是少數先行接入蘋果內建年齡核驗 API 的企業，具備與蘋果協作的技術基礎。

蘋果於 iOS 作業系統上線的 Digital ID 功能允許用戶將美國護照存入錢包做為憑證，部分州亦支援電子駕照，除可用於機場安檢外，蘋果近年積極推動其成為線上身分核驗標準。

若 Anthropic 選擇 Digital ID，用戶須持有 iPhone 及有效美國護照 (或居住於支援電子駕照的 14 個州)，非 iPhone 用戶與無符合證件者將被排除在外，這也是外界質疑該方案能否普及的主因。

不過，考量臨時管制措施下需快速合規，蘋果數位 ID 被視為時程最短的候選方案之一。