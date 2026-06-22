鉅亨網新聞中心 2026-06-22 12:20

距離美國建國 250 週年僅剩兩週，這場歷史性的慶典正成為市場的重要觀察窗口。Academy Securities 策略師 Peter Tchir 指出，面對民調支持率低迷的壓力，川普極有可能藉此契機，密集釋放利多訊號，推動股市在紀念日前後衝擊歷史新高。

美國250週年國慶還有兩周 川普會如何為市場放「煙火」？ (圖:shutterstock)

民調跌低點 川普強烈渴望「勝利時刻」

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川普目前的民調支持率接近執政以來的低點。分析指出，川普向來偏好以宏大、顯眼的方式展現勝利。隨著伊朗地緣風險階段性降溫，川普的政策重心已明顯回歸國內經濟議題。

他有強烈的動機在 250 週年國慶期間粉飾經濟數據，並透過一系列公開表態，試圖以「歷史新高」的股市表現作為最完美的政治禮物，進而拉抬民調。

總統級的「背書拉升」

川普近期在社群平台「真實社交（Truth Social）」上的操作手法引發關注。例如，他將蘋果公司與英特爾掛鉤的發文，被市場視為典型的「總統背書式拉升」。

Tchir 認為，在國慶日前夕，這種針對特定產業或公司的政策喊話將成為常態，目的在於為市場注入信心，並引導資本向華盛頓青睞的保護與安全（ProSec）產業傾斜。

利率風險緩解 市場迎來喘息空間

在利率環境方面，市場情緒顯著改善。新任聯準會主席華許（Warsh）的首次 FOMC 會議表現優於預期，不僅有效壓縮了長端利率的尾部風險，更使債市波動率指標（MOVE 指數）回落至伊朗局勢升溫前的水平。

基於上述因素，Academy Securities 已將利率立場從看空調整為中性，這為川普「點燃市場煙火」創造了相對有利的宏觀背景。