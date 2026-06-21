鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-22 04:00

「雖然在今年三月特區政府實施了 8 年的電動私家車『一換一』補貼政策於屆滿後不再延續，但香港現在電動車的比重很高，差不多七八成都是電車。」

據《財聯社》報導，在 2026 國際汽車及供應鏈博覽會現場，某供應鏈參展商工作人員說，香港油價高漲是電動車滲透率一路走高的主要原因。「即便沒有中東（戰爭）的影響，（香港油價）也一直處於高檔。」

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據該參展商工作人員介紹，之前其一直是奔馳、寶馬燃油車的用戶，因工作原因五年前更換了自主品牌電動車。讓其感受最真切的，是之前充電不算方便，現在充電基礎設施普及了，這個問題已得到很大改善。

「不過，由於監管的原因，ADAS（智慧輔助駕駛）現在在香港的整體普及度還不高，而我是非常樂意用 L2 智慧輔助駕駛。」

近兩年自主汽車品牌已不甘於僅把香港市場作為融資熱土，而是將品牌的產品體驗、銷售服務乃至技術研發搬到香港市場。

此次車博會上，不僅中國一汽紅旗品牌正式推出三款全新右舵純電車型，東風、奇瑞等自主新能源品牌均攜旗下主要車型、先進技術赴港。除主機廠外，百度 Apollo 等自動駕駛相關企業，也在本屆香港車博會亮相。

「這次重點看看紅旗和奇瑞。」一位港澳汽車經銷商代表說，公司剛簽下紅旗和奇瑞 iCAR 在港澳地區的代理權，此前其經銷的品牌包括極氪、奇瑞等。「港澳市場雖然總量不大，但人們購車熱情很高，單車營利性也好。」

相關數據顯示，2021 年底香港電動私家車登記數目佔所有私家車總數約 3.71%，截至 2026 年 5 月，香港私家車新車首次登記總量為 4,828 輛，其中新能源車的比重超過八成。

值得留意的是，在香港銷售的新能源車，不僅是適應當地的右舵車型，相關的設計標準也與國際市場標準相匹配。

業界人士表示，對有意開拓澳洲、英國、紐西蘭、東南亞及南非等右舵市場的中國車廠來說，在香港完成右舵車型本地化調試，相當於拿到進入前述市場的「前置通行證」。「這裡的車型都適用於出口，可以面向海外市場銷售。」