鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至10.27元，預估目標價為600元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.2元上修至10.27元，其中最高估值12.31元，最低估值8.5元，預估目標價為600元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值12.31(12.31)21.5728.24
最低值8.5(8.5)9.9420.95
平均值10.46(10.44)16.6423.71
中位數10.27(10.2)16.7423.49

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值25,213,77033,802,89038,248,000
最低值22,611,00026,094,00032,806,790
平均值23,729,09029,590,46035,850,370
中位數23,714,40029,967,00036,303,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS2,477,8942,286,178746,0046,038,731
營業收入
(單位：新台幣千元)		18,812,13518,454,84715,427,33523,511,086

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
矽力-KY629+9.97%
美元/台幣31.588+0.04%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
矽力KY

75%

勝率

#當沖高手_強

偏強
矽力KY

75%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
矽力KY

75%

勝率

#投信認養股

偏強
矽力KY

75%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty