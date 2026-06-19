盤後速報 - 緯穎(6669)次交易(22)日除息144.39元，參考價4985.61元
鉅亨網新聞中心
緯穎(6669-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利144.39元。
首日參考價為4985.61元，相較今日收盤價5130.00元，息值合計為144.39元，股息殖利率2.81%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/22
|5130.00
|144.39154
|2.81%
|0.0
|2025/06/24
|2550.0
|74.0
|2.9%
|0.0
|2024/06/11
|2630.0
|42.0
|1.6%
|0.0
|2023/06/14
|1170.0
|50.0
|4.27%
|0.0
|2022/06/17
|806.0
|25.0
|3.1%
|0.0
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