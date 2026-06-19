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盤後速報 - 緯穎(6669)次交易(22)日除息144.39元，參考價4985.61元

鉅亨網新聞中心

緯穎(6669-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利144.39元。

首日參考價為4985.61元，相較今日收盤價5130.00元，息值合計為144.39元，股息殖利率2.81%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/22 5130.00 144.39154 2.81% 0.0
2025/06/24 2550.0 74.0 2.9% 0.0
2024/06/11 2630.0 42.0 1.6% 0.0
2023/06/14 1170.0 50.0 4.27% 0.0
2022/06/17 806.0 25.0 3.1% 0.0


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