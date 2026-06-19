盤後速報 - 元大優息美債(00967B)次交易(22)日除息0.03元，參考價9.2元
鉅亨網新聞中心
元大優息美債(00967B-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.03元。
首日參考價為9.2元，相較今日收盤價9.23元，息值合計為0.03元，股息殖利率0.36%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/22
|9.23
|0.033
|0.36%
|0.0
|2025/12/19
|9.34
|0.033
|0.35%
|0.0
|2025/11/21
|9.28
|0.033
|0.36%
|0.0
|2025/10/23
|9.39
|0.033
|0.35%
|0.0
|2025/09/19
|9.09
|0.033
|0.36%
|0.0
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