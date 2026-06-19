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盤後速報 - 元大優息美債(00967B)次交易(22)日除息0.03元，參考價9.2元

鉅亨網新聞中心

元大優息美債(00967B-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.03元。

首日參考價為9.2元，相較今日收盤價9.23元，息值合計為0.03元，股息殖利率0.36%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/22 9.23 0.033 0.36% 0.0
2025/12/19 9.34 0.033 0.35% 0.0
2025/11/21 9.28 0.033 0.36% 0.0
2025/10/23 9.39 0.033 0.35% 0.0
2025/09/19 9.09 0.033 0.36% 0.0


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