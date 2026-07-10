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外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心

1. 外資累計買超 5 日的股票
友達 (2409-TW)、長榮航 (2618-TW)、台新新光金 (2887-TW)、凱基金 (2883-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
友達 (2409-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、玉山金 (2884-TW)、凱基金 (2883-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
長榮航 (2618-TW)、友達 (2409-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、台新新光金 (2887-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
友達 (2409-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、玉山金 (2884-TW)


5. 外資當日 (09) 買超的股票
友達 (2409-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、長榮航 (2618-TW)、台灣大 (3045-TW)、主動富邦台灣龍耀 (00405A-TW)
 


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友達31.45+6.43%
長榮航39.6-0.63%
台新新光金36.85+2.79%
凱基金30.05-2.12%
玉山金34.75+0.00%
﻿宏碁32.5+0.62%
台灣大108.5+0.00%
群益台灣精選高息29.97+0.10%
復華富時不動產8.79-0.68%
主動統一升級5010.48+0.67%
主動富邦台灣龍耀8.77+2.33%

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