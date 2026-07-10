外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 外資累計買超 5 日的股票
友達 (2409-TW)、長榮航 (2618-TW)、台新新光金 (2887-TW)、凱基金 (2883-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
友達 (2409-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、玉山金 (2884-TW)、凱基金 (2883-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
長榮航 (2618-TW)、友達 (2409-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、台新新光金 (2887-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
友達 (2409-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、宏碁 (2353-TW)、玉山金 (2884-TW)
5. 外資當日 (09) 買超的股票
友達 (2409-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、長榮航 (2618-TW)、台灣大 (3045-TW)、主動富邦台灣龍耀 (00405A-TW)
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