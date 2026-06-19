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盤後速報 - 元大美債7-10(00697B)次交易(22)日除息0.31元，參考價35.32元

鉅亨網新聞中心

元大美債7-10(00697B-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.31元。

首日參考價為35.32元，相較今日收盤價35.63元，息值合計為0.31元，股息殖利率0.87%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/22 35.63 0.31 0.87% 0.0
2026/03/20 36.55 0.31 0.85% 0.0
2025/12/19 36.46 0.31 0.85% 0.0
2025/09/19 34.95 0.29 0.83% 0.0
2025/06/20 33.41 0.3 0.9% 0.0


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