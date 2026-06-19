盤後速報 - 元大美債7-10(00697B)次交易(22)日除息0.31元，參考價35.32元
鉅亨網新聞中心
元大美債7-10(00697B-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.31元。
首日參考價為35.32元，相較今日收盤價35.63元，息值合計為0.31元，股息殖利率0.87%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/22
|35.63
|0.31
|0.87%
|0.0
|2026/03/20
|36.55
|0.31
|0.85%
|0.0
|2025/12/19
|36.46
|0.31
|0.85%
|0.0
|2025/09/19
|34.95
|0.29
|0.83%
|0.0
|2025/06/20
|33.41
|0.3
|0.9%
|0.0
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