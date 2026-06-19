〈熱門股〉華紙光學玻璃襯紙出貨日韓 喜迎3根漲停周漲逾3成

華紙 ( 1905-TW ) 成功跨足光電產業，深耕超過 10 年的光學玻璃襯紙在去年小量試產後，今年 1 月、3 月、5 月都有生產，並開始出貨給日韓客戶，有望在今年顯著放量，激勵華紙本周喜迎 3 根漲停，周漲逾 3 成。

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董事長黃鯤雄指出，光學玻璃襯紙規格要求及技術門檻皆高，華紙過去 10 多年投入大量資源研發，如今逐步開花結果，成為全球第二家切入光電用紙的業者。

總經理陳瑞和則指出，目前光學玻璃襯紙占整體營收比重僅約 2 至 3%，長期目標為 5%。他並指出，雖然產品品質已趨於穩定，且將持續提升客戶滲透率，但因全球每年的面板產能及生產總面積有限，短期內營收比重難以達到 1 成。