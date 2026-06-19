〈熱門股〉華紙光學玻璃襯紙出貨日韓 喜迎3根漲停周漲逾3成
鉅亨網記者劉玟妤 台北
華紙 (1905-TW) 成功跨足光電產業，深耕超過 10 年的光學玻璃襯紙在去年小量試產後，今年 1 月、3 月、5 月都有生產，並開始出貨給日韓客戶，有望在今年顯著放量，激勵華紙本周喜迎 3 根漲停，周漲逾 3 成。
華紙本周漲 32.56%，並在周二 (16 日)、周三 (17 日) 以及周四 (18 日) 連 3 日漲停，周四收在 17.1 元，站上所有均線。至於三大法人籌碼動向，三大法人本周合計買超 5494 張。
董事長黃鯤雄指出，光學玻璃襯紙規格要求及技術門檻皆高，華紙過去 10 多年投入大量資源研發，如今逐步開花結果，成為全球第二家切入光電用紙的業者。
總經理陳瑞和則指出，目前光學玻璃襯紙占整體營收比重僅約 2 至 3%，長期目標為 5%。他並指出，雖然產品品質已趨於穩定，且將持續提升客戶滲透率，但因全球每年的面板產能及生產總面積有限，短期內營收比重難以達到 1 成。
不過陳瑞和提到，光學玻璃襯紙毛利相較於傳統紙品高，可望進一步優化產品結構，看好未來發展性。
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