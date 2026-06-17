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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.2%，報332.59美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間17日21:35股價上漲16.44美元，報332.59美元，漲幅5.2%，成交量30,106（股），盤中最高價333.21美元、最低價327.00美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+15.37%
  • 近 1 月：+16.33%
  • 近 3 月：+62.43%
  • 近 6 月：+104.96%
  • 今年以來：+100.27%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.326.21+3.18%

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