盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.2%，報332.59美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間17日21:35股價上漲16.44美元，報332.59美元，漲幅5.2%，成交量30,106（股），盤中最高價333.21美元、最低價327.00美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.37%
- 近 1 月：+16.33%
- 近 3 月：+62.43%
- 近 6 月：+104.96%
- 今年以來：+100.27%
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