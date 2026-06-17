鉅亨網新聞中心 2026-06-17 21:40

隨著生成式 AI 技術的爆發，中國支付巨頭的競爭已從傳統的「掃碼支付」轉向「對話式交易」。近期，支付寶與微信支付相繼推出重磅 AI 功能，宣告 AI 支付戰役正式打響。

支付寶：押注對話式助理「阿寶」

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支付寶於近期開啟史上最大規模改版，推出 AI 版支付寶並進行內測。其核心亮點在於交互邏輯的徹底翻轉——從過去的「功能菜單」轉變為「對話優先」。

用戶只需在主頁右滑，即可喚起 AI 助理「阿寶」。阿寶不僅能執行簡單的對話，還能深度串聯支付寶生態內的小程序，協助用戶完成打車、點外賣、查詢公積金或繳納水電費等服務。例如，用戶只需說「去北京南站」，系統會自動調用高德打車並規劃路線。

儘管在理解細微意圖（如外賣推薦）或跨平台財務分析上仍有優化空間，但支付寶展現了將自身轉變為「AI 超級入口」的野心。

微信支付：打造 Agent 專用的「辦事錢包」

相較於支付寶的平台級更新，微信支付則選擇了不同的路徑，發布了針對智能體（Agent）的「AI 專屬卡」。

這張卡被定位為智能體的專用支付工具，用戶在與 Agent 對話產生消費需求時，可直接調用此卡下單。其最大的特色在於「帳戶隔離」與「專款專用」，該卡與微信支付主帳戶完全獨立，餘額由用戶設定，視為給 AI 的指定「辦事錢包」。目前此功能已在 WorkBuddy 等平台上展開測試。

巨頭湧入與行業標準之爭

除了支付寶與微信，京東與銀聯商務也積極入局。京東發布了中國國內首個「智能體自主支付協議」（A2P2），將 AI 支付自主化分為 L0 至 L5 六個等級，重點聚焦於讓 AI 在設定邊界內自主完成支付。銀聯商務則推出 AI 支付產品，實現「開口即付」的對話式交易，並應用於園區點餐等場景。

安全與挑戰：便捷與信任的平衡

然而，AI 支付普及仍面臨多重挑戰。陸媒《界面新聞》引述專家意見指出，目前智能體生態相對封閉，數據安全與跨平台互通是主要障礙。此外，用戶對於「非手動確認」支付模式的信任感尚未完全建立。