盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大跌5.03%，報410.68美元
鉅亨網新聞中心
泰瑞達(TER-US)截至台北時間17日03:55股價下跌21.73美元，報410.68美元，跌幅5.03%，成交量2,080,754（股），盤中最高價436.25美元、最低價410.67美元。
美股指數盤中表現
泰瑞達(TER-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.4%
- 近 1 月：+27.98%
- 近 3 月：+50.97%
- 近 6 月：+122.09%
- 今年以來：+123.4%
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