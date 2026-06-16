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盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大跌5.03%，報410.68美元

鉅亨網新聞中心

泰瑞達(TER-US)截至台北時間17日03:55股價下跌21.73美元，報410.68美元，跌幅5.03%，成交量2,080,754（股），盤中最高價436.25美元、最低價410.67美元。

美股指數盤中表現

泰瑞達(TER-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+15.4%
  • 近 1 月：+27.98%
  • 近 3 月：+50.97%
  • 近 6 月：+122.09%
  • 今年以來：+123.4%

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美股美股盤中盤中速報泰瑞達

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道瓊指數51999.670.64%
NASDAQ26376.34-1.15%
費城半導體13294.23-5.71%
泰瑞達409.35-5.33%

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