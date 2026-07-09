鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.01%，報89.75美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間10日00:52股價上漲4.28美元，報89.75美元，漲幅5.01%，成交量1,099,263（股），盤中最高價89.77美元、最低價80.66美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.77%
  • 近 1 月：-12.69%
  • 近 3 月：+34.34%
  • 近 6 月：-42.8%
  • 今年以來：-47.29%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007538.680.75%
道瓊指數52508.770.31%
NASDAQ26128.10+1.00%
費城半導體13127.264.39%
Atlassian Corporation - Class A89.71+4.96%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty