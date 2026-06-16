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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.1%，報318.81美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間17日03:52股價下跌17.15美元，報318.81美元，跌幅5.1%，成交量943,242（股），盤中最高價341.50美元、最低價318.81美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+24.9%
  • 近 1 月：+23.62%
  • 近 3 月：+77.26%
  • 近 6 月：+115.33%
  • 今年以來：+112.82%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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NASDAQ26376.34-1.15%
費城半導體13294.23-5.71%
Onto Innovation Inc.316.15-5.90%

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