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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5%，報86.97美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間17日03:25股價下跌4.58美元，報86.97美元，跌幅5%，成交量3,187,362（股），盤中最高價93.00美元、最低價86.96美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-6.48%
  • 近 1 月：+4.68%
  • 近 3 月：+21.73%
  • 近 6 月：-42.48%
  • 今年以來：-43.54%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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NASDAQ26376.34-1.15%
費城半導體13294.23-5.71%
Atlassian Corporation - Class A87.95-3.93%

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