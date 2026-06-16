盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5%，報86.97美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間17日03:25股價下跌4.58美元，報86.97美元，跌幅5%，成交量3,187,362（股），盤中最高價93.00美元、最低價86.96美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.48%
- 近 1 月：+4.68%
- 近 3 月：+21.73%
- 近 6 月：-42.48%
- 今年以來：-43.54%
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