盤中速報 - 費城半導體大跌3.02%，報13673.16點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日11:22，費城半導體下跌426.46點（或3.02%），暫報13673.16點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.24%
- 近 1 月：+21.67%
- 近 3 月：+84.39%
- 近 6 月：+101.7%
- 今年以來：+99.06%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌6.61%；英特爾(INTC-US)下跌5.97%；芯源系統(MPWR-US)下跌5.04%；英特格(ENTG-US)下跌4.47%；超微半導體(AMD-US)下跌4.08%。
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