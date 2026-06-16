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盤中速報 - 費城半導體大跌3.02%，報13673.16點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間16日11:22，費城半導體下跌426.46點（或3.02%），暫報13673.16點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+9.24%
  • 近 1 月：+21.67%
  • 近 3 月：+84.39%
  • 近 6 月：+101.7%
  • 今年以來：+99.06%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌6.61%；英特爾(INTC-US)下跌5.97%；芯源系統(MPWR-US)下跌5.04%；英特格(ENTG-US)下跌4.47%；超微半導體(AMD-US)下跌4.08%。

部分成分股表現相對穩健，安可(AMKR-US)上漲7.26%；亞德諾(ADI-US)上漲0.02%。


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費城半導體13628.41-3.34%
連貫392.45-5.17%
英特爾119.94-6.19%
芯源系統1564.785-5.30%
英特格156.58-3.87%
超微半導體521.5799-4.69%
安可90.37+5.77%
亞德諾426.305-0.30%

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