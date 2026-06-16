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盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報13817.64點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間16日10:31，費城半導體下跌281.99點（或2%），暫報13817.64點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+9.24%
  • 近 1 月：+21.67%
  • 近 3 月：+84.39%
  • 近 6 月：+101.7%
  • 今年以來：+99.06%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌5.29%；連貫(COHR-US)下跌5.19%；超微半導體(AMD-US)下跌3.92%；博通(AVGO-US)下跌3.1%；芯源系統(MPWR-US)下跌2.98%。

部分成分股表現相對穩健，安可(AMKR-US)上漲9.06%；高通(QCOM-US)上漲2.09%；亞德諾(ADI-US)上漲1.43%；應用材料(AMAT-US)上漲1.02%；德州儀器(TXN-US)上漲0.38%。


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費城半導體13645.49-3.22%
英特爾119.48-6.55%
連貫383.1-7.43%
超微半導體520.83-4.83%
博通379.51-3.66%
芯源系統1555.82-5.84%
安可91.03+6.54%
高通218.4635-1.06%
亞德諾424.41-0.74%
應用材料577.485-1.42%
德州儀器310.91-0.78%

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