盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報13817.64點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日10:31，費城半導體下跌281.99點（或2%），暫報13817.64點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.24%
- 近 1 月：+21.67%
- 近 3 月：+84.39%
- 近 6 月：+101.7%
- 今年以來：+99.06%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌5.29%；連貫(COHR-US)下跌5.19%；超微半導體(AMD-US)下跌3.92%；博通(AVGO-US)下跌3.1%；芯源系統(MPWR-US)下跌2.98%。
部分成分股表現相對穩健，安可(AMKR-US)上漲9.06%；高通(QCOM-US)上漲2.09%；亞德諾(ADI-US)上漲1.43%；應用材料(AMAT-US)上漲1.02%；德州儀器(TXN-US)上漲0.38%。
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