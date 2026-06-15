鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-15 20:40

投資研究機構 BCA Research 首席全球策略師 Peter Berezin 發表報告，將股票評等下調至「略微減持」(slight underweight)，因機構的 MacroQuant 模型觸發了罕見的「緊急賣出」訊號。

模型跌破關鍵門檻

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Berezin 指出，MacroQuant 模型的股票 Z 分數 (z-score) 在近期跌至 -1.01，當分數一旦跌破 -1 的門檻，在歷史上往往預示著股市熊市的開始。MacroQuant 模型是一個綜合性評估工具，透過匯集經濟指標、貨幣狀況、市場情緒、部位配置及估值等多維度數據，來評估當前市場環境與歷史先例的關聯。

Berezin 表示，目前的數據配置模式通常與未來股市的負回報高度相關。

兩大隱憂：極度自滿與通膨壓力

在模型的各項指標中，最顯著的警告來自「情緒」組件。數據顯示，目前市場正處於「投資者極度自滿」的狀態，這在宏觀經濟背景充滿不確定性的當下，讓 Berezin 感到格外憂慮。

此外，通膨指標也持續拖累股票評分，儘管 Berezin 認為若伊朗衝突能獲得解決，價格壓力可能緩解，並在未來數月改善模型表現。

AI 泡沫疑慮

對於當前市場熱議的 AI 領域，Berezin 抱持矛盾但謹慎的態度。他表示自己「看好 AI 技術，但對 AI 作為一門生意深感懷疑」。他擔心 AI 模型供應商最終會重蹈航空業的覆轍：雖然是不可或缺的基礎設施，卻面臨產品高度商品化、資本密集且利潤微薄的困境。

報告特別提到一項已經轉向的警示指標：代幣 (Token) 定價。隨著具備成本意識的用戶開始棄用昂貴的前線模型，代幣價格在近幾週持續下滑。如果這種趨勢延續，市場將重新審視 AI 資本支出是否能有效轉化為利潤。

投資建議與未來展望

基於上述風險，BCA Research 正式將未來 3 個月與 12 個月水平的股票評等下調至略微減持。

Berezin 表示，若 MacroQuant 模型數據有所改善，他將回歸中立立場；但若訊號進一步惡化，或更多 AI 相關指標亮起紅燈，他不排除將評等進一步下調至「全面減持」。