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盤中速報 - 深證成指上漲386.6127點至15350.02點，漲幅2.58%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日11:30，深證成指上漲386.61點（或2.58%），暫報15350.02點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.29%
  • 近 1 月：-4.97%
  • 近 3 月：+4.78%
  • 近 6 月：+12.86%
  • 今年以來：+10.63%

焦點個股


微信小程式概念領漲+7.37%。其中 吳通控股(300292-CN) 上漲 14.21% ; 實益達(002137-CN) 上漲 10% ; 東方國信(300166-CN) 上漲 4.31% 。

PCB概念概念領漲+6.44%。其中 銅冠銅箔(301217-CN) 上漲 16.82% ; 四會富仕(300852-CN) 上漲 14.66% ; 滿坤科技(301132-CN) 上漲 13.25% 。


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相關行情

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吳通控股6.13+11.7%
實益達10.12+10.0%
東方國信15.07+4.65%
銅冠銅箔166.66+17.5%
四會富仕59.05+13.0%
滿坤科技40.24+12.7%

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