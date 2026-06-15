〈焦點股〉健策下半年營運正向 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-15 11:58

健策 (3653-TW) 受惠新一代 AI 平台陸續放量，高階均熱片、導線架等產品需求持續升溫，下半年營運展望樂觀，客戶端回饋也正向，公司產品規劃已看至 5 年後，激勵健策今 (15) 日大漲逾半根停板。

健策下半年營運正向，漲逾半根停板。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

健策今天早盤以 3800 元開高走高，盤中最高漲至 3970 元，大漲逾半根停板截至 11 點 20 分，股價暫報 3885 元，漲幅約 5.28%，收復 5 日線，排名千金股第 12 名，成交量超過 1000 張。

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總經理林錦隆指出，公司在 ASIC 與 GPU 皆有出貨，隨著 ASIC 需求成長，預期字第三季看，ASIC 每月出貨量將超越 GPU。

針對輝達 (NVDA-US)Vera Rubin 的均熱片方案，林錦隆也提到，雖 Vera Rubine 由兩片式改回一片式，但一片式為過度方案，整體產業趨勢仍朝兩片式發展，且已有多家客戶都往兩片式開發。他也預期，傳統均熱片產品將持續成長，水冷散熱營收比重將提升。

整體而言，林錦隆指出，從客戶端收到的回饋可以看出需求相當強勁，產品規劃已看至 5 年後，包括既有的均熱片產品、深耕多年的 VC Lid(均熱板散熱蓋)、Micro-Channel Lid，以及下一代 VC 結合 Micro-Channel Lid 等產品，未來發展皆正向。