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盤中速報 - 義隆(2458)急拉3.02%報153.0元，成交1,591張

鉅亨網新聞中心

義隆(2458-TW)近5分K漲速3.02%，15日11:37報153.0元，成交1,591張，今日漲幅為4.44％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

義隆(2458-TW)近5日股價下跌7.57% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 2.1%。集中市場加權指數 下跌 2%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,746 張
  • 外資買賣超：-3,833 張
  • 投信買賣超：-758 張
  • 自營商買賣超：-155 張
  • 融資增減：+547 張
  • 融券增減：+5 張


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