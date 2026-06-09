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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對義隆(2458-TW)做出2026年EPS預估：中位數由9.2元上修至9.41元，其中最高估值10.47元，最低估值9.06元，預估目標價為140元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|10.47(10.47)
|12.11
|10.44
|最低值
|9.06(9.04)
|10.4
|10.44
|平均值
|9.59(9.51)
|10.79
|10.44
|中位數
|9.41(9.2)
|10.48
|10.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14,175,000
|15,593,000
|15,449,620
|最低值
|12,710,000
|14,960,000
|15,449,620
|平均值
|13,450,200
|15,202,780
|15,449,620
|中位數
|13,444,100
|15,055,330
|15,449,620
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,442,124
|2,735,895
|2,143,520
|2,151,676
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,326,352
|12,695,862
|12,058,515
|13,030,484
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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