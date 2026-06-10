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鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)目標價調升至167.5元，幅度約4.69%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對義隆(2458-TW)提出目標價估值：中位數由160元上修至167.5元，調升幅度4.69%。其中最高估值210元，最低估值123元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予義隆(2458-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀0位。

義隆(2458-TW)今(10日)收盤價為146.5元。近5日股價下跌3.88%，相關半導體業近5日下跌3.71%，集中市場加權指數下跌1.87%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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