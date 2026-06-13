鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估上修至12.65元，預估目標價為300元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.44元上修至12.65元，其中最高估值13.64元，最低估值11.25元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|13.64(13.64)
|24.76
|20.84
|最低值
|11.25(11.25)
|14.23
|17.83
|平均值
|12.52(12.49)
|19.05
|19.33
|中位數
|12.65(12.44)
|18.56
|19.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|95,196,000
|125,881,000
|126,533,050
|最低值
|91,093,250
|102,012,810
|112,834,310
|平均值
|93,538,530
|113,446,610
|119,683,680
|中位數
|94,064,000
|112,486,570
|119,683,680
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,535,968
|6,788,607
|8,008,511
|8,686,730
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|74,929,320
|73,315,042
|70,440,945
|83,926,735
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股市劇烈震盪 投資人下一步該如何布局？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)目標價調升至300元，幅度約3.45%
- 華邦電⊕、亞翔⊕、大立光下週甜甜價？
- 盤中速報 - 力成(6239)大漲7.06%，報356.5元
- 盤中速報 - 力成(6239)急拉3.88%報347.5元，成交49,136張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇