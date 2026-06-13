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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估上修至12.65元，預估目標價為300元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.44元上修至12.65元，其中最高估值13.64元，最低估值11.25元，預估目標價為300元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值13.64(13.64)24.7620.84
最低值11.25(11.25)14.2317.83
平均值12.52(12.49)19.0519.33
中位數12.65(12.44)18.5619.33

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值95,196,000125,881,000126,533,050
最低值91,093,250102,012,810112,834,310
平均值93,538,530113,446,610119,683,680
中位數94,064,000112,486,570119,683,680

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS5,535,9686,788,6078,008,5118,686,730
營業收入
(單位：新台幣千元)		74,929,32073,315,04270,440,94583,926,735

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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