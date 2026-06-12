盤後速報 - 91APP*-KY(6741)次交易(15)日除息2.05元，參考價60.55元
鉅亨網新聞中心
91APP*-KY(6741-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.05元。
首日參考價為60.55元，相較今日收盤價62.60元，息值合計為2.05元，股息殖利率3.28%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/15
|62.60
|2.0547
|3.28%
|0.0
|2025/06/10
|80.2
|1.7427
|2.17%
|0.0
|2024/07/16
|95.5
|0.95
|0.99%
|0.0
|2023/07/17
|128.5
|0.7
|0.54%
|0.0
|2022/07/20
|114.0
|0.4902
|0.43%
|0.0
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