鉅亨速報

盤後速報 - 91APP*-KY(6741)次交易(15)日除息2.05元，參考價60.55元

鉅亨網新聞中心

91APP*-KY(6741-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.05元。

首日參考價為60.55元，相較今日收盤價62.60元，息值合計為2.05元，股息殖利率3.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/15 62.60 2.0547 3.28% 0.0
2025/06/10 80.2 1.7427 2.17% 0.0
2024/07/16 95.5 0.95 0.99% 0.0
2023/07/17 128.5 0.7 0.54% 0.0
2022/07/20 114.0 0.4902 0.43% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
91APP*-KY62.6+2.45%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三法

偏弱
91APKY

65%

勝率

#價值低估股

偏弱
91APKY

65%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty