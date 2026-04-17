91APP-KY延攬外商高管 拚拓大型客戶
鉅亨網記者王莞甯 台北
國內通路解決方案公司 91APP-KY(6741-TW) 宣布延攬前酷澎台灣品類總經理、前亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬出任商務長一職，5 月起正式生效，接下來 91APP 將加強零售、餐飲、廣告等大型客戶推進。
91APP 董事長何英圻表示，AI 時代下，91APP 正進入以 GaaS(Growth-as-a-Service，成長即服務) 為目標的成長階段。
因此，何英圻期借重陳思芬二十多年深耕於電商與廣告領域的專業經驗，在 91APP 邁入下一個關鍵成長之際，能高度推動業務策略、加速市場擴張。
陳思芬具備國際級商務發展和高階管理背景，以及大型電商營運、品牌戰略合作、數位廣告銷售、跨國市場擴張、大型團隊領導等專業歷練。
陳思芬加入 91APP 之前，曾任酷澎台灣品類總經理、Facebook 大中華區中小企業總經理、小米國際部市場總監、Yahoo 台灣電商行銷總監等，也在任職亞馬遜全球開店台灣總經理時，協助台灣品牌成功以電商出海跨境銷售。
陳思芬表示，AI 時代令品牌經營變得更多元，也有更多成長機會，接下來會結合 91APP 的全通路解決方案，協助零售、餐飲和廣告的大型品牌客戶開創更多增長機會。
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